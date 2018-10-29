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أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:13 ص
أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 29-10-2018 في محافظة قنا
خضروات
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بسام عبدالحميد
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات، البطاطس 15 جنيهات، البصل 53 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا، والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.
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