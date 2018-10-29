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"الأوليمبي" يكرم رؤساء البعثات المشاركة في البطولة العربية للأندية سيدات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
الأوليمبي يكرم رؤساء البعثات المشاركة في البطولة العربية للأندية سيدات
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محمد عبدالفتاح
 
أقام مساء أمس مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد حفل تكريم رؤساء البعثات المشاركة في البطولة العربية للأندية العربية سيدات رقم 20 بحضور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة.

وتبادل خلالها الجميع الدروع والهداية التذكارية علي هامش البطولة التي ينظمها ويستضيفها النادي الاوليمبي خلال الفترة من يوم 23 الي 31 أكتوبر الجاري.
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