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الليلة.. حلقة خاصة عن الدستور فى "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
الليلة.. حلقة خاصة عن الدستور فى 90 دقيقة مع الدكتور محمد الباز
محمد الباز
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أحمد رمضان متولي
 
يستضيف الإعلامى والكاتب الصحفى محمد الباز فى برنامجه 90 دقيقة، والذى يقدمه على قناة المحور، فى حلقة خاصة عن الدستور المصرى، فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، المحامى والنائب البرلمانى إيهاب الخولى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

 ومن المقرر أن يتطرق الحوار إلى الدستور المصرى الحالى، وأهم أبوابه ومواده الدستور، والنظام السياسى للدول بصفة عامة والدولة المصرية بصفة خاصة، بالإضافة إلى كواليس كتابة الدستور الحالى عقب ثورة 30 يونيو، وهل حقا هناك مواد تم كتابتها فى هذا الدستور من باب المجاملة، ولماذا يجب الاهتمام بالدستور. ويكشف "الخولى" عن رأيه فى الكثير من مواد الدستور الحالى، وما هى أبرز المواد التى تحتاج إلى تعديل بصفة عامة، وهل نحتاج إلى تعديل الدستور بشكل كامل وطرح دستور جديد للاستفتاء أم هناك مواد يمكن تعديلها فى الدستور الحالى.

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