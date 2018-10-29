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معركة تكسير عظام بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
معركة تكسير عظام بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام، في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد ويمبلي، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

يتطلع فريق توتنهام إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات عقب تخطي وست هام يونايتد بهدف دون رد.

يسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، ومواصلة نغمة انتصاراته عقب سحق بيرنلي بخماسية دون رد في الجولة الماضية، لمواصلة مطاردة ليفربول وتشيلسي على الصدارة.

يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يقع توتنهام في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
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