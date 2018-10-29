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الحكومة اليمنية: الحوثي مسؤول عن تدمير النظام المالي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
الحكومة اليمنية: الحوثي مسؤول عن تدمير النظام المالي
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وكالات
 
حمّل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك مليشيات الحوثي مسؤولية تدمير النظام المالي والاقتصادي اليمني.

وأشار في تصريحات إعلامية الأحد إلى أن الانقلابيين استغلوا موارد وإيرادات المؤسسات والموانئ في تمويل حربهم على الشعب اليمني.

إلى ذلك، أعلن أن المنحة السعودية الخاصة بدعم المشتقات النفطية والمقدرة بـ 60 مليون دولار شهريا ستصل خلال اليومين القادمين.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته ستركز عملها خلال الفترة القادمة على إصلاح المنظومة الإدارية والمالية والاقتصادية، وستفعل الأجهزة الرقابية في جميع المؤسسات، وسترتب الأولويات وفق متطلبات الواقع.

كما أكد أن الحكومة ستؤدي واجباتها في توفير وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

المزيد عن: تدمير النظام المالي اليمن الحوثي الحكومة اليمنية
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