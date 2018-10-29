ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

النائب العام السعودى يصل اسطنبول

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
النائب العام السعودى يصل اسطنبول
طباعة
خاطر عبادة
 

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الإثنين، قبيل المحادثات المرتقبة مع كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول، إنّ المدعي العام السعودي الذي يرأس التحقيق في مقتل الصحفى جمال خاشقجي وصل إلى اسطنبول الليلة الماضية.

 

وأوضحت الأناضول، أن المدعي السعودي سيفحص القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قُتل خاشقجي قبل ثلاثة أسابيع.


وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت، إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعي العام لكلا البلدين، ولم يتضح على الفور توقيت اجتماعهم.

 

المزيد عن: عالم تركيا النائب العام السعودى اسطنبول اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 8:50:01 AM