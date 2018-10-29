النائب العام السعودى يصل اسطنبول

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الإثنين، قبيل المحادثات المرتقبة مع كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول، إنّ المدعي العام السعودي الذي يرأس التحقيق في مقتل الصحفى جمال خاشقجي وصل إلى اسطنبول الليلة الماضية.

وأوضحت الأناضول، أن المدعي السعودي سيفحص القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قُتل خاشقجي قبل ثلاثة أسابيع.





وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت، إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعي العام لكلا البلدين، ولم يتضح على الفور توقيت اجتماعهم.