عقوبات ترامب ضد إيران تواجه اختبارا من الصين والهند المتعطشتين للنفط

ذكرت وكالة رويترز، اليوم، أنّ مدى العقوبات الأمريكية ضد الاقتصاد الإيرانى يواجه اختبارات حازمة من الصين والهند المتعطشتين للنفط.

وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أنه سيعيد فرض العقوبات على إيران، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تخبر دولاً حول العالم بأن عقارب الساعة كانت تدق لهم لخفض مشتريات النفط من الجمهورية الإسلامية إلى الصفر.

وتهدف الاستراتيجية إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط وإجبار طهران على عدم طموحها النووي فحسب ، بل في هذه المرة ، برنامج الصواريخ الباليستية وتأثيرها في سوريا.

ومع مرور أيام فقط قبل أن تصبح العقوبات المتجددة سارية المفعول في 5 نوفمبر، فإن الواقع يكمن في: ثلاثة من أكبر خمسة عملاء إيران- الهند والصين وتركيا- يقاومون دعوة واشنطن إلى إنهاء عمليات الشراء على الفور، بحجة أنه لا توجد إمدادات كافية في جميع أنحاء العالم لاستبدالها، وفقا لمصادر على دراية هذه المسألة.