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المنتخب الوطني يطير للإمارات عقب مواجهة تونس

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:12 ص
المنتخب الوطني يطير للإمارات عقب مواجهة تونس
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محمد الصو
 
قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تحديد يوم 17 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى أبوظبي، من أجل خوض مواجهة ودية أمام الإمارات.

وفضل أجيري، السفر عقب مواجهة تونس مباشرة، والمقرر لها يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الإماراتي، على ملعب آل نهيان يوم 20 نوفمبر المقبل، في إطار استعدادات الفراعنة لنهائيات الإمم الإفريقية، ورغبة الإمارات في التحضر مبكرًا لنهائيات كأس آسيا والتي ستقام على ملاعبها بداية العام المقبل.

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