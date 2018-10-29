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اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان القومي للسينما

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان القومي للسينما
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تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمهرجان القومي للسينما والتي تقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.

ويرأس لجنة تحكيم المهرجان المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعضوية الفنانة سهير المرشدي، والمونتيرة دكتورة منى الصبان، والموسيقار النابغة تامر كروان، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ومهندس الديكور يحيى علام". 

يقام المهرجان هذا العام تحت شعار (السينما.. لحظات لا تنسى) ويكرم ستة من نجوم وصناع السينما المصرية هم الممثل حسين فهمي والممثلة نادية الجندي ومدير التصوير محمود عبد السميع والمونتيرة عنايات السايس والناقد والمخرج سيد سعيد واسم المنتج والمخرج الراحل إبراهيم لاما.

ينظم المهرجان صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة كما يقام على هامش المهرجان معرض لملصقات أفلام ليلى مراد ومحمد فوزي بعنوان (شحات الغرام) بمناسبة الذكرى المئوية لميلادهما.

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