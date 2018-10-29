غزال يصل القاهرة استعدادا لمعسكر المنتخب الوطني

وصل علي غزال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فانكوفر الكندي، مساء أمس إلى القاهرة، عقب انتهاء مباريات فريقه بالدوري الكندي واستعدادًا للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل لمواجهة تونس، بالتصفيات الإفريقية.

ويحصل غزال على راحة سلبية لمدة 5 أيام، قبل أن يعود بالتدرب منفردًا بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قبل بدء المعسكر المقرر له عقب نهاية الإسبوع المقبل.

ويلتقي المنتخب نظيره التونسي، مساء يوم 16 نوفبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.