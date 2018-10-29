أمير عبدالحميد: أخطأت بالانضمام للداخلية

قال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، إنه أخطأ بانضمامه للداخلية، ولو عاد الزم لعدل عن هذا القرار.





وتابع عبدالحميد خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « هناك لاعبين مؤثرين أخبروا مانول جوزيه

أنني فاقد للتركيز بعد مباراة باتوشكا بكأس العالم للأندية».





وروى عبدالحميد قصة خلافه مع حسام البدري، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء «بعد رحيل جوزيه، البدري أخبرني أنه يريد الاعتماد عليا».





وأضاف عبدالحميد «قلت للبدري أنا معك لكن عايزك تقف في ضهري، ولا تتحرك بناء على السوشيال ميديا»، معلقاً «البدري كان يتابع الميديا ويتأثر بها».





واختتم عبدالحميد «البدري اتهمني بالتمارض رغم إصابتي في إحدى المباريات، وطلبت من طبيب الفريق نقل صورة كاملة عن حالاتي لكاتبن حسام»، معلقاً «قلت للدكتور إيهاب علي وهادي خشبة عرفوا كابتن حسان لأنه يؤلف سيناريوهات ويمثلها ويخرجها».