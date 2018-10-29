الان بث حي ومباشر HD رابط مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث الاسطوره الان مباشر LiveHD7

يترقب عشاق الكرة الجميلة والدوري الإنجليزي الممتاز المثير موقعة ستكون خير ختام للأسبوع العاشر من منافسات البريمير ليج، بين توتنهام هوتسبير "صاحب الأرض والجمهور" وضيفه مانشستر سيتي ، على ملعب ويمبلي، مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام بث مباشر بدون تقطيع.

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، والتي خطفها ليفربول هذا الأسبوع بشكل مؤقت بعدما سحق كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع اثنين، الان بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر بجودة عالية جدا.

ويحتل مانشستر سيتي قبل هذه المباراة المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني تشيلسي (24 نقطة)، أما توتنهام فيعاني هذا الموسم بشكل كبير على الصعيد الأوروبي ، لكنه يسير بشكل جيد في بطولة الدوري حيث يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة، أي ما يعني أنه في حال حقق الفوز على السيتي سيخطف منه المركز الثالث.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.