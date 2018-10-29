لطيفة تشوق الجمهور لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:47 صالفجر الفني
شاركت المطربة لطيفة التونسية، صورًا جديدة لها من كواليس حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.
وشوقت الجمهوره الذى سيحضر حفلها الفني بالأوبرا، مؤكدة لهم أنها سوف تغنى أغاني قديمة وآخرى لأول مرة.
ومن المقرر أن يقام الحفل الغنائي بدار الأوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن برنامج مهرجان الموسيقى العربية
المزيد عن: نجوم الفن مهرجان مشاهير مزيكا لطيفة فن سينما دراما حفل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن