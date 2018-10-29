لطيفة تشوق الجمهور لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

شاركت المطربة لطيفة التونسية، صورًا جديدة لها من كواليس حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية.





وشوقت الجمهوره الذى سيحضر حفلها الفني بالأوبرا، مؤكدة لهم أنها سوف تغنى أغاني قديمة وآخرى لأول مرة.