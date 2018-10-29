بث مباشر – مانشستر سيتي وتوتنهام - beIN SPORTS HD 2 مباشرة الآن

في مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة في العالم، يلتقي فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثا عن الحفاظ عن صدراته التي انتزعها الليفر بفوزه على كارديف برباعية، وفاز السيتي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام شاختار بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الأول برصيد 23 نقطة، بعد 9 مباريات، حقق من خلالهم سبع انتصارات وتعادل في لقائين ولم يتلقى أي خسارة، بفارق الأهداف عن الريدز الذي يملك نفس النقاط، وسيسعى زملاء رياض محرز في تحقيق الفوز ليبقوا على صدارة الجدول

على الجانب الآخر سيدخل توتنهام المباراة ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، خلف آرسنال وتشيلسي، الذي يمتلكوا نفس النقاط لكن متقدمين في المركز الرابع والثالث بفارق الأهداف، خاض الفريق الإنجليزي 9 مباريات، حقق من خلالهم الفوز في سبع وخسر في إثنين ولم يتعادل في أي مواجهة، وسيدخل الفريق اللندني هذه المباراة على أمل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليبقى في المراكز المتقدمة وسط الكبار

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

التشكيل المتوقع:

يدخل فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:إيدرسون-بينجامين ميندي - جون ستونز - نيكولاس أوتامندي - كايل ووكر- كيفن دي بروينه - فيرناندينيو - دافيد سيلفا

ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج.

وعلى الجانب الأخر يخوض توتنهام مباراة اليوم بتشكيل مكون من:هوجو لوريس-بن دافيس - دافينسون سانشيز - توبي ألدرفايريلد - كيران تريبيير-موسى ديمبيلي-هاري وينكس - كريستيان إريكسن - إريك دير-هاري كين - لوكاس مورا