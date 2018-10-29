مشاهدة مباراة الهلال والنفط Hilal بث مباشر – كول كورة

في مباراة مثيرة يستضيف فريق الهلال السعودي ضيفه النفط العراقي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل الهلال السعودي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة، وكان الهلال استهل مبارياته في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في دور الـ32، بملاقاة الشباب العماني، وتغلب الفريق السعودي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في مجموع المبارتين، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثاني برصيد 18 نقطة، خلف المتصدر النصر بفارق الأهداف وله لقاء مؤجل أمام الاتفاق، وسيسعى زملاء عموري للخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء تريحه في مباراة العودة في العراق، والتي ستقام يوم 30 من الشهر المقبل .

ويفتقد فريق الهلال نجمه الأول عمر عبد الرحمن عموري بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة الشباب السعودي.

على الجانب الآخر فريق النفط افتتح مبارياته في البطولة بملاقاة الصفاقسي التونسي في دور الـ32، وحسم الفريق العراقي تأهله لدور الـ16 بعدما تعادل بنتيجة ثلاث أهداف لمثلهما في مجموع المبارتين، لكن في الأخير تأهلوا لتسجيلهم ثنائية في المباراة الثانية في أرض الخصم، وسيسعوا لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء تعطي لهم ثقة قبل لقاء العودة .

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الهلال والنفط في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD 1.

التشكيل المتوقع:

يدخل فريق الهلال السعودي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:علي الحبسي-ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك-محمد كنو - كارلوس إدواردو - عبد الله عطيف-سالم الدوسري - بافيتيمبي جوميس - أندريه كاريلو.

بينما يدخل فريق النفط بتشكيل مكون من: مصطفى سعدون-أحمد مجيد - عصام ياسين - رعد فينر - بيار بوبكر-ليث تحسين - بشار سعدون - وليد كريم - محمد داوود - مازن فياض-أيمن حسين.