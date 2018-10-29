بث مباشر - مشاهدة مباراة الاسماعيلي ضد الرجاء – كورة ستار لايف

يخوض فريق الاسماعيلي مواجهة صعبة أمام نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأثنين الموافق 29 – 10 – 2018، على إستاد الاسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية للأندية (كأس زايد للأندية الأبطال).

كيف تأهل الفريقين لدور الـ16؟

صعد الاسماعيلي لدور الـ16 بالبطولة العربية بعدما تخطي الكويت الكويتي في دور الـ32 بركلات الترجيح 4-2، بينما صعد الرجاء المغربي على حساب فريق السلام زغرتا اللبناني حيث تفوق عليه بنتيجة 3-2 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات الاسماعيلي والرجاء:

وسبق وتقابل الاسماعيلي في 3 مباريات أمام أندية المغرب منها مواجهة وحيدة ضد الرجاء، فاز الدراويش في مباراتين علي الوداد البيضاوي، وخسر مباراة وحيدة جاءت أمام منافسه في مباراة الليلة الرجاء، سجل بطل مصر 3 أهداف خلال مواجهاته ضد الأندية المغربية واستقبلت شباكه هدف وحيد.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

البطولة: كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)

الفريقين: الاسماعيلي × الرجاء

موعد المباراة: 19:00 بتوقيت مصر – 20:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: أبوظبي الرياضية HD 2

التعليق: عصام عبده + محمد حسين

الملعب : استاد الاسماعيلية

