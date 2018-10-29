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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً
طقس - ارشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
 كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية .
 
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية .

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