البث الحي والمباشر LiveHD7 .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء بث الاسطورة للبث

يحل فريق الرجاء البيضاوي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد الإسماعيلية اليوم الأثنين 29-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم وهو في حالة استقرار فني بعدما نجح في تحقيق انتصاراين على التوالي مع مديره الفني الجديد البرازيلي فييرا بالفوز على بيراميدز بثنائية في الدوري، والفوز على الماقولون بهدف نظيف في كأس مصر والتأهل لدور الـ8، وكان الإسماعيلي قد تمكن من الفوز ببطاقة التأهل على حساب الكويت الكويتي في دور ال32 من كأس زايد للأندية الأبطال، الدراويش فازوا بهدفين نظيفين على الكويت في مباراة الذهاب بالإسماعيلية، لكن الفريق الكويتي تمكن في مباراة الإياب الفوز بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي أهلت الإسماعيلي على حساب الكويت.

أما فريق الرجاء الرياضي المغربي المنتشي بتأهله لنهائي كأس الكونفيدرالية الأسبوع الماضي فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإسماعيلية من أجل تسهيل مهته في التأهل للدور القادم من البطولة العربية، الرجاء البيضاوي فاز على السلام زغرتا اللبناني بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أُجريت بالأراضي اللبنانية، قبل أن يتعادل الفريقان في مباراة الإياب بالمغرب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.