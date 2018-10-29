ملياردير هندي يوزع 600 سيارة على موظفيه

قام المليادير الهندي سافجي دهولاكيا، صاحب شركة فى صناعة المجوهرات والماس، بتوزيع 600 سيارة وودائع بنكية على الموظفين بشركته

، لحثتهم على العمل ورفع حماسهم وولائهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى الذى يقوم بها المليادير الهندى سافجى بتقديم هدايا ضخمة إلى موظفيه بل سبقتها العديد من المرات.





وقال سافجى سافجى دهولاكيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن فى شركتنا نعتقد أن الموظفين هم أساس العمل، ونحن نقدر العمل الشاق لموظفينا ونريد التعبير عن امتنانا لكفاءتهم وحماسهم، وتحفيزهم على العمل فى المستقبل".





