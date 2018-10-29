ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ملياردير هندي يوزع 600 سيارة على موظفيه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:41 ص
ملياردير هندي يوزع 600 سيارة على موظفيه
سيارات - ارشيفية
طباعة
 
قام المليادير الهندي سافجي دهولاكيا، صاحب شركة فى صناعة المجوهرات والماس، بتوزيع 600 سيارة وودائع بنكية على الموظفين بشركته تزامنا مع الاحتفال بعيد ديوالى الهندوسى، لحثتهم على العمل ورفع حماسهم وولائهم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى الذى يقوم بها المليادير الهندى سافجى بتقديم هدايا ضخمة إلى موظفيه بل سبقتها العديد من المرات.

وقال سافجى سافجى دهولاكيا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحن فى شركتنا نعتقد أن الموظفين هم أساس العمل، ونحن نقدر العمل الشاق لموظفينا ونريد التعبير عن امتنانا لكفاءتهم وحماسهم، وتحفيزهم على العمل فى المستقبل".


 
المزيد عن: موظفين ملياردير سيارات الهند
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 7:10:00 AM