بث مباشر مباراة الاسماعيلي ضد الرجاء | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

يتزين ستاد الإسماعيلية لاستقبال واحدة من مباريات القمة العربية والإفريقية، والتي ستجمع صاحب الأرض والضيافة فريق الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (ا لبطولة العربية).



بطولة كأس زايد للأندية البطلة بطولة تبلغ الجوائز الذي سيحصل عليها صاحب المركز الأول مبلغ ضخم للغاية يصل إلى 22 مليون ريال سعودي، أي ما يقارب 6 مليون دولار، شاهد الان بث مباشر مباراة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي بدون تقطيع.



ويمكن لجميع المشاهدين والمتابعين في كل مكان "فرجة" ممتعة ومميزة لمباراة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي في البطولة العربية على قنوات أبو ظبي الرياضية وتحديدا قناة أبو ظبي الرياضية الثانية وبتعليق كل من عصام عبده ومحمد حسين، مع وجود استوديو تحليلي يضم عددا من كبار المحللين في الوطن العربي.



مباراة الإسماعيلي المصري vs الرجاء المغربي التي يحتضنها ملعب الإسماعيلية وسط حضور جماهيري كبير، ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، مباشرة مباراة الإسماعيلي المصري ضد الرجاء المغربي بجودة عالية للغاية.



وكان الإسماعيلي الذي يدربه فنيا جورفان فييرا تأهل لدور الستة عشر بعدما نجح في عبور عقبة الكويت الكويتي، في حين عبر الرجاء البيضاوي المغربي نظيره السلام زغرتا اللبناني.

