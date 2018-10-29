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نجم ليستر عن وفاة "فيتشاي": لن أنسى دعمه لي أثناء كأس العالم

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
نجم ليستر عن وفاة فيتشاي: لن أنسى دعمه لي أثناء كأس العالم
مالك ليستر سيتي
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علاء خليف وأحمد عصام
 

نعى الإنجليزي هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي، وفاة رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر الذي راح لقي مصرعه في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها بعد نهاية مباراة فريقه أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

 

وكتب "ماجواير" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " الكلمات لا يمكن أن تصف كيف أشعر الآن..حقًا كان رجل عظيم وطيب ومحب وسوف يفتقده الجميع".

 

وأضاف: " لن أنسي أبدًا دعم الرئيس لي ليس فقط خلال تواجدي في ليستر سيتي ولكن أيضًا اثناء كأس العالم .. ارقد بسلام".

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