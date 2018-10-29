ترامب يهنئ "بولسونارو" بانتخابه رئيسًا للبرازيل

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتّصل مساء الأحد، باليميني المتطرّف جايير بولسونارو، لتهنئته بانتخابه رئيساً للبرازيل.





وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز، إنّ "الرئيس ترامب اتّصل هذا المساء بالرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو لتهنئته وتهنئة الشعب البرازيلي على الانتخابات التي جرت اليوم".





وأضافت، أن "الرّجلين عبّرا عن التزامهما القوي العمل سويّاً لتحسين حياة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل، وبوصفهما زعيمين إقليميين، حياة شعوب الأميركيتين".





وبولسونارو الذي يطلق عليه أحيانا لقب "ترامب الاستوائي" بسبب أسلوبه الفظ في التعبير عن آرائه والشبيه بأسلوب الرئيس الأميركي، يبدي علانية إعجابه بسيد البيت الأبيض.





وانتُخب بولسونارو رئيساً للبرازيل بعد حصوله في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد على 55,1 % من الأصوات مقابل 44,8% حصل عليها مرشّح اليسار فرناندو حدّاد.





وما أن أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوزه على منافسه اليساري حتى قال الكابتن السابق في الجيش في خطاب اتّسم بنبرة عسكرية وتوّجه تقسيمي "تغيير مصير البرازيل".



