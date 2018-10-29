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عاجل.. العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة الإندونيسية المنكوبة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:28 ص
عاجل.. العثور على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة الإندونيسية المنكوبة
طائرة - ارشيفية
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صرح رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية بأن فرق البحث والإنقاذ عثرت على حطام في موقع فقد الاتصال بالطائرة المنكوبة.
 
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "ليون أير" تحطمت في البحر أثناء رحلة من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة.

وقال المتحدث باسم الوكالة يوسف لطيف في رسالة نصية عند سؤاله عن مصير الطائرة "تأكدنا أنها تحطمت".

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