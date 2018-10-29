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جيمي فاردي بعد رحيل مالك ليستر سيتي: أسطورة بالنسبة لي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:56 ص
جيمي فاردي بعد رحيل مالك ليستر سيتي: أسطورة بالنسبة لي
جيمي فاردي
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أحمد عصام
 

عبر اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن حزنه البالغ بعد رحيل الرجل التايلاندي مالك نادي ليستر سيتي.

 

وكتب فاردي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "تكافح من أجل العثور على الكلمات الصحيحة، ولكن بالنسبة لي أنت أسطورة، رجل لا يصدق الذي كان لديه قلب كبير".

 

وتابع : "روح نادي مدينة ليستر سيتي لكرة القدم. شكرا لك على كل شيء فعلته لي".

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