تعرف على المرشحين لخلافة لوبتيجي في تدريب ريال مدريد

يمر فريق ريال مدريد بقيادة جولين لوبيتيجي، بفترة سيئة للغاية بسبب الخسائر القاسية التي تعرض لها الملكي في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ويعيش لاعبة الريال أسوء فتراتهم الفنية.

وخسر ريال مدريد من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأحد، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

خاض ريال مدريد 14 مباراة تحت قيادة الإسباني لوبيتيجي، حقق خلالهم 6 انتصارات وتعادلان و6 خسائر، وسجل لاعبو الريال 23 هدفًا واستقبلت شباك الملكي 20 هدفًا.

ويبدو أن إدارة ريال مدريد في طريقها للإعلان عن إقالة لوبيتيجي خلال الساعات القليلة المقبلة لتصحيح مسار الفريق الذي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 14 نقطة.

وفيما يلي؛ نستعرض لكم الأسماء المرشحة لتولي تدريب ريال مدريد خلفًا لـ "لوبيتيجي":

1- أنطونيو كونتي:

أصبح الإيطالي كونتي مرشحًا قويًا لتدريب ريال مدريد خصوصًا أنه غير مرتبط بنادٍ في الفترة الحالية منذ أن تمت إقالته من تدريب تشيلسي في الصيف الماضي، كما أنه من أفضل المدربين في العالم حاليًا.

2- جوزيه مورينيو:

كشفت تقارير إسبانية مؤخرًا، أن إدارة ريال مدريد قد وضعت في حساباتها المدرب الأسبق للفريق "مورينيو" وأن قريب من ترك منصبه في مانشستر يونايتد على خلفية الأزمات الأخيرة له مع بول بوجبا.

3- سانتياجو سولاري:

يأتى الارجنتيني سولاري، مدرب ريال مدريد الرديف، في قائمة المرشحين لخلافة لوبيتيجى وقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، حيث حقق نتائج جيد مع الكاستيا.

4- لوران بلان:

يعد المدرب المخضرم لوران بلان، المدرب السابق لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ضمن المرشحين لتدريب الملكي خصوصًا أنه لديه خبرة كبيرة ويمكنه تغيير الوضع الحالي للفريق.