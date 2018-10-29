كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج تحتفل برسامة 206 من أبنائها (صور)

احتفلت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية "البهاليل" التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة للأقباط الأرثوذكس، أمس الأحد، برسامة ٢٠٦ من أبنائها شمامسة في رتبة إبصالتس.





كان نيافة الأنبا باخوم، أسقف الإيبارشية، ترأس صلاة القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح بدأ طقس رسامة الإبصالتس لـ٢٠٦ من أبناء الكنيسة، بدءًا من المرحلة الإبتدائية وحتى الخريجين والموظفين.





شارك في صلوات القداس والرسامة نيافة الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، وعدد من الآباء الكهنة.