جمهور الهضبة يطالبه بتغيير مديرة أعماله "هدى الناظر" (صور)

تداول عدد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، تفاصيل واقعة صفع هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب لأحد جمهور الهضبة خلال حفله بلندن وتهميش هاتفه، وهو ما اضطر الامن لطردها خارج الحفل.

وبعد الواقعة المؤسفة، سادت حالة من الاستياء والغضب بين جمهور الهضبة نتيجة لما حدث، مطالبين بتغييرها نظرًا لكثرة مواقفها غير المفسرة خلال الفترة الأخيرة.





من جانبه، هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء الحفل، "الناظر" لسلوكها غير الحضاري، وإقدامها على هذا التصرف الذي وصفوه بأنه غير مشرف للغاية، مشيرين إلى أن الواقعة لم تقلل من الهضبة عمرو دياب، ولكنهم يطالبونه بتغييرها نظرًا للعديد من المواقف المؤسفة التي تصدر منها خاصة في الفترة الأخيرة.



