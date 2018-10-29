الحرس الديواني بتطاوين يحبط عملية تهريب سجائر مقلّدة من ليبيا بقيمة 255 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين، مساء السبت، من إحباط عملية تهريب 35 ألف علبة سجائر تحمل علامات أجنبية مقلّدة ومهرّبة من القطر الليبي تناهز قيمتها الجملية 255 ألف دينار.





وأكدت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته الأحد، حجز هذه الكمية إثر نصب كمين مكّن من رصد شاحنة رباعية الدفع تحمل ترقيم تونسي ومحمّلة بصناديق السجائر المهربة نظرا لتلقي معلومات حول اعتزام مجموعة من المهربين تبادل سلع مهربة عبر الحدود التونسية الليبية على مستوى جهة بئر كحيل.





وبعد امتناع سائق الشاحنة عن الوقوف، وفق البلاغ ذاته، تمّ إطلاق أعيرة نارية صوب العجلات الخلفية والسيطرة على السائق الذي أدلى بمعلومات حول موقع تبادل البضاعة المهربة مما أدى إلى ضبط شاحنة ثانية لا تحمل لوحات ترقيم بصدد إنتظار الشاحنة الأولى.





وأشارت الديوانة إلى إتمام الإجراءات القانونية، بإذن من النيابة العمومية، وتحرير محاضر الحجز وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة.





وللإشارة، قامت فرق الحرس الديواني بتطاوين، الأسبوع الفارط، بإحباط ستة عمليات تهريب وحجز ستة شاحنات محملة ب 120 ألف علبة سجائر و2100 كلغ من الجيراك و32600 علبة من العلكة أجنبية المصدر بقيمة جمليّة بلغت مليون وثمانون ألف دينار.