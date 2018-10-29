المشاركون في اعمال الندوة السنوية الثانية لاطارات النهضة يؤكدون التمسك بخيار التوافق في ادارة شؤون البلاد

ابرز الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال لقاء اعلامي، انتظم في اختتام اعمال الندوة السنوية الثانية لاطارات الحزب التي تواصلت السبت والاحد بالحمامات، ان المشاركين في اعمال الندوة اكدوا على ضرورة التمسك بخيار التوافق الذي يشكل سياسة عليا للحركة في ادارة شؤون البلاد.





واشار الى ان المشاركين اجمعوا على اهمية الاستقرار الحكومي باعتبار انه فيه اعلاء للمصلحة الوطنية موصين بمد اليد لكل القوى الوطنية المؤمنة بالتوافق والتي تعمل على الصالح العام وعلى تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي.





واكدوا على اعطاء الاولوية للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تضمينها في البرنامج الحكومي القادم داعين الى ان تتضمن الميزانية القادمة فكرة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.





ودعا المشاركون الى ضرورة التعجيل بحوار اقتصادي واجتماعي حاثين الحكومة على التعجيل ببسط الاصلاحات وضبط اجراءات تنفيذها.





ولاحظ الخميري ان الندوة التي كان العمل البلدي من ابرز محاورها قد اكدت ان فوز النهضة في الانتخابات البلدية يحملها مسؤولية انجاح الحكم المحلي والعمل البلدي المشترك خاصة في ما يتعلق بخدمة المواطنين وايلاء العناية اللازمة للنظافة والعناية بالبيئة.





وبين الخميري ان الندوة اكدت ضرورة الالتزام باحكام الدستور في كل المشاريع ذات الطبيعة المجتمعية ومن بينها تطوير القوانين وتحيينها وفق دستور 2014 ومن بينها المساواة بين المراة والرجل ورفض التمييز على قاعدة الاحتكام للدستور وعلى قاعدة وحدته الموضوعية انطلاقا من الفصل الاول.





وابرز ان النهضة منفتحة في اطار كتلتها البرلمانية للتفاعل مع اي مبادرة تشريعية تتعلق بالجانب المجتمعي للتونسيين الصادرة عن رئيس الجمهورية او اي جهة اقتراح بما يحقق المساواة وفي اطار الاحتكام لثوابت الدستور واحتكام البلاد لهويتها العربية الاسلامية.





وقال الخميري بخصوص الاتهامات الموجهة للنهضة، "إن اسطوانة الاتهامات ستبقى تكرر نفسها والفرق بيننا اننا نحتكم الى المؤسسات وهم يحتكمون الى الندوات الصحفية".



