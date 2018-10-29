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امل الوطن القبلي يواجه النصر الاماراتي في ربع نهائي البطولة العربية للسيدات

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
امل الوطن القبلي يواجه النصر الاماراتي في ربع نهائي البطولة العربية للسيدات
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محمد وليد الجموسي
 
يواجه نادي امل الوطن القبلي لحساب الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة السلة المقامة حاليا بمدينة الاسكندرية المصرية النصر الاماراتي غدا الاثنين على الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت تونس.

وسيقام الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل بينما تدور المباراة النهائية يوم الاربعاء القادم.
وفي ما يلي برنامج الدور ربع النهائي :
الاثنين 29 اكتوبر 2018
س 13 / نادي امل الوطن القبلي - النصر الاماراتي
س 15 / الاهلي المصري - الجيش الملكي المغربي
س 17 / المجمع البترولي الجزائري - الفحيص الاردني
س 19 / هومنتمن اللبناني - الاولمبي المصري  

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