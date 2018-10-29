المسابقات: تأجيل مباريات الأهلي ليست في صالحه.. والدوري سينتهي عقب أمم إفريقيا

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن تأجيل عدد من المباريات للنادي الأهلي ليست ميزة للفريق لأنه سوف يتعرض للضغوط من أجل إنهاء تلك المباريات في وقت قصير.

وأضاف عامر حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، أن تأجيل مباريات الأهلي كان متوقع منذ بداية الموسم وأنه اقترح خوض الدوري بنظام المجموعتين لهذا السبب.

واستطرد عامر حسين أن الأهلي عندما يخوض مبارياته المؤجلة يلعب تحت ضغط خاصة عندما يكون الفارق بين منافسيه كبير في عدد النقاط، وهي ميزة للزمالك لأن الفريق الذي تتأجل مبارياته أكثر عرضه للضغط النفسي.

وأكد رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الموسم الحالي للدوري الممتاز سيتم الانتهاء منه بعد نهاية بطولة الأمم الإفريقية 2019، وجميع الأندية تعرف ذلك الأمر بعد عقد اجتماع معهم قبل انطلاق المسابقة في مقر الاتحاد.

وكشف عامر حسين أنه خلال السنوات السبعة الماضية كانت هناك محاولات لإقامة مسابقة الدوري في شهر أغسطس من كل عام وخلال السنوات الخمس الأخيرة تم العمل على ذلك، وبالفعل بدأت المسابقة في 31 يوليو الماضي.

وأشار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أنه لا يعرف أي من الأندية التي ستستمر في البطولة العربية حتى يتم تحديد المباريات المؤجلة لتلك الأندية، كاشفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام في شهر ديسمبر المقبل وفي حال تأهل الأهلي سيتم تأجيل مباريات له.

وأكد رئيس لجنة المسابقات أنه لا نية لإلغاء السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس وكان من المقرر أن يتم إقامة المباراة بين الدوري ولكن مع وجود بطولة كأس العالم للأندية لم يتم الاستقرار على الموعد المحدد لإقامة هذا اللقاء.