استغلال منجم "فج لهدوم" بسليانة قد يدخل حيز الاستغلال في السنوات القليلة القادمة

من المنتظر أن يتم في السنوات القليلة القادمة اعادة استغلال منجم فج لهدوم بالكريب من ولاية سليانة المغلق منذ سنة 2005 وهو في طور دراسة الجدوى لتحديد سنوات الاستغلال وعدد مواطن الشغل وغيرها من مكونات المشروع، حسب ما اعلن عنه مصدر بالديوان الوطني للمناجم.





وبيّن المصدر أنه مقطع انشائي قررت الحكومة في 2005 غلقه لنقص المدخرات فيه ثم انطلقت الابحاث فيه منذ نفس السنة، مضيفا أن التركيبة الجيولوجية لولاية سليانة تنمّ عن تكوين جيولوجي هام لانشاء العديد من المقاطع.

واعتبر ان ولاية سليانة حققت اكتفاءها الذاتي من المواد الانشائية فهي تحظى بمدخرات هامة من صخور صناعية.





وأبرز ديوان تنمية الشمال الغربي بسليانة ما تزخر به الجهة من مواقع هامة من المواد الاستخراجية الصناعية ذات المردودية الهامة وتستجيب للحاجيات الاستهلاكية، حيث تحوي على 66 موقعا استخراجيا.

وتتوزع مقاطع الاحجار الرخامية بكسرى وعين ديسة وسند الحداد وراس الواد وحانوت مرزوق وبني حازم وكاف صدين وكاف القصعة.





ونجد الكلس ذات الاستعمال البنائي بجبل لخوات (بين قعفور وسليانة) وعين البادية وجبل بلوطة والكريب وجبل برقو، اما الطين و الرمل والجبس في جبل الشاهد.





كما أظهرت الابحاث العلمية إمكانية استكشاف موقع لانتاج الاسمنت بجامة ويحوى الكلس ومواد اولية اخرى تستخدم لصناعة الاسمنت.





من جهته، قال الدكتور المختص في الجيولوجيا صالح بوهلال إن أشغالا بحثية جارية لتقييم مدخرات منجم بجبل بوكحيل في سليانة وتبيان ما يدخره من مخزون غني بالزنك من عدمه.





ووضع ديوان المناجم مشروعا وطنيا لجرد الاحجار الصناعية في كامل الولايات انطلق منذ سنة 2009 واستكمل في 2016، وذلك لدراسة واستكشاف امكانيات جميع الولايات من هذه المواد بهدف المساهمة في دفع الاستثمار عبر خلق فرص استثمار جديدة وبالتالي مواطن شغل.





ويهدف المشروع الى الحد من الاستغلال العشوائي للاحجار الصناعية وحصر المدخرات الحقيقية لمختلف انواع الاحجار ومواقع انتشارها واستعمال الخامات في مجالات تتلاءم ونوعيتها.





كما يساهم البرنامج في تحديد المواقع الاستخراجية بغية تلبية حاجيات الجهة وترشيد استغلالها والمحافظة عليها.

يشار الى أن شركة انقليزية كانت تحصلت على رخصة البحث المنجمي في فج الهدوم.





وتحوي ولاية سليانة على 11 موقعا للكلس و 19 موقعا للحجارة الرخامية و9 مواقع للرمل و الطين 22 موقعا و الجبس 4 مواقع وموقع وحيد يزخر بمواد اولية لصناعة الاسمنت.





وتوقع ديوان تنمية الشمال الغربيى ان ينتج فج لهدوم من الزنك والرصاص 573 طنا ويوفر 100 موطن شغل ، حسب احصائيات له نشرها في 2015. (وات)



