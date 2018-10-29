ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. أول تصريح لرئيس البرازيل الجديد.. وهذا ما وعد به

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
عاجل.. أول تصريح لرئيس البرازيل الجديد.. وهذا ما وعد به
جائير بولسونارو
طباعة
 
تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب المنتمي لليمين المتشدد جائير بولسونارو بإصلاح الوضع المالي للبلاد وبإعادة توجيه العلاقات الدبلوماسية في أول تعليق علني له بعد فوزه في جولة إعادة الانتخابات على منافسه اليساري فرناندو حداد.

وقال بولسونارو إنه سيبدأ خفض العجز المالي وتقليص الدين العام وخفض أسعار الفائدة.

وتعهد أيضا بتغيير ما أسماه الانحياز السياسي في العلاقات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة.

المزيد عن: جائير بولسونارو تعليق انتخابات البرازيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
لاتسيو
-
x
21:30
-
انتر ميلان
كأس زايد للأندية الأبطال
الإسماعيلي - مصر
-
x
19:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
الهلال - السعودية
-
x
19:00
-
النفط - العراق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/29/2018 4:10:15 AM