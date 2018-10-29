روبيرتو: كنت أتمنى لو تستمر موقعة الكلاسيكو لوقت أطول !

أشار الدولي الإسباني سيرجي روبيرتو، مدافع فريق برشلونة الإسباني إلى أن فريقه قدم مباراة ممتازة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، وكانوا الأفضل والنتيجة تعكس ذلك، بحيث تحكم فريقه بكامل المباراة ما عدا جزء بسيط في الشوط الثاني.

وقال روبيرتو في تصريحات صحفية بعد التفوق على ريال مدريد بخماسية مقابل هدف: "قبل المباراة شاهدنا فيديوهات لمباريات سابقة ضد مدريد. وشاهدت كرات الأسيست التي قدمتها لسواريز في المباريات السابقة. كان أمراً مضحكاً لأني قلت له لن أمرر له المزيد من الكرات الحاسمة. في مباراة الليلة قدمت له كرتين حاسمتين مع أن واحدة منها كنت أريد أن تصل لألبا".

وواصل: "أن تفوز بمباراة كلاسيكو وبنتيجة كهذه، فهو أمر يتمناه كل كولي".

وأتم: "كنت أتمنى أن تمتد المباراة لوقت أطول لو كان ذلك ممكناً. هو أمر يعطينا دافع كبير الفوز بمباريات كهذه بدون أفضل لاعب في الفريق. الآن ليو بإمكانه الراحة وإستعادة عافيته وهو مطمئن. فهذا هو الطريق الذي يجب علينا الإستمرار به.