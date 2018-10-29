أزمات "هدى الناظر" بعد صفعها معجب.. "الفجر الفني" يرصد أبرز تجاوزاتها في حق جمهور الهضبة

دائمًا ما تتعرض هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب، لهجوم رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مواقفها غير المفسرة في حق جمهور الهضبة وكان آخرها ما تداوله النشطاء حول صفعها معجب أثناء حفل الهضبة في لندن.

ويبرز " الفجر الفني " أهم تجاوزات هدى الناظر في حق جمهور الهضبة.

1- أزمة الحفلات مع الصحفيين

دائمًا تحرص هدي الناظر، علي عدم تواجد الصحفيين والإعلاميين بصفة رسمية وعدم توجيه دعوات لهم وتتجاهل هذا الأمر ويدخل الصحفيين الحفلة بصعوبة شديدة بعد مشاكل وخلافات كثيرة مع الأمن.

2- أزمتها مع منظم الحفلات وليد منصور:

قامت هدي الناظر؛ من قبل بافتعال مشكلة مع منظم الحفلات الشهير وليد منصور وقامت بخلاف معه وصل لرفع قضية ولكن حل وليد هذا الخلاف مع الهضبة وعاد لتنظيم اخر حفلاته بمارينا ولكنها أيضا قامت بعدد من التعليمات في هذه الحفلة.





3- أزمتها مع جمهور الهضبة

قامت بطرح ٦ أغاني من ألبوم الهضبة الأخير "كل حياتي" فيما اعتبر الجمهور أسلوب إدارتها للألبوم سيئ جدًا، وبعد طرح الألبوم في لم يتم الاستماع له بشكل جيد، وهو ما تسبب في تعالى مطالب البعض برحيلها وتغييرها.





4- صفع معجب في حفل الهضبة بلندن:

أراد أحد جمهور الهضبة الصعود إلى المسرح في حفله الغنائي بلندن لإلتقاط الصور برفقته، فيما قابلت هدى الناظر تصرف المعجب بأسلوب غير أخلاقي حيث قامت بصفعه على وجهه أمام الجمهور كما ألقت الهاتف الخاص به على الارض.







