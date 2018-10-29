أنباء عن رحيل هدى الناظر من إدارة أعمال "الهضبة" بعد فضيحتها اﻷخلاقية في لندن
تداول عدد كبير من المقربين من المطرب عمرو دياب، أنباءً عن رحيل هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة وذلك بعد صدور موقف مؤسف وغير حضاري منها، حيث قامت بصفع أحد جمهور الهضبة على وجهه خلال حفله بلندن.
وبعد الواقعة المؤسفة، سادت حالة من الاستياء والغضب بين جمهور الهضبة نتيجة لما حدث، مطالبين بتغييرها نظرًا لكثرة مواقفها غير المفسرة خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هدى الناظر، بعد انتهاء الحفل، لسلوكها غير الحضاري، وإقدامها على هذا التصرف الذين وصفوه بأنه غير مشرف للغاية، مشيرين إلى أن الواقعة لم تقلل من الهضبة عمرو دياب، ولكنهم يطالبونه بتغييرها نظرًا للعديد من المواقف المؤسفة التي تصدر منها خاصة في الفترة الأخيرة.
وتداول عدد من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا، تفاصيل عن الواقعة، التي بدأت بتوجه أحد الجمهور المصري للحصول على صورة تذكارية مع الهضبة عن قرب على الاستيدج، فصفعته "الناظر" على وجهه في رد فعل سريع منها، ودمرت هاتفه، فتعامل الأمن في ذلك اللحظة بهدوء مع الواقعة، واستأذنها في الخروج من الحفل، دون وقوع أي مشكلات واستكمل الحفل.
وتعد هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب، صاحبة مواقف غير مفسرة مع جمهور الهضبة، وطالب الجمهور عديدًا أكثر من مرة بتغييرها.