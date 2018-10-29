أنباء عن رحيل هدى الناظر من إدارة أعمال "الهضبة" بعد فضيحتها اﻷخلاقية في لندن





تداول عدد كبير من المقربين من المطرب عمرو دياب، أنباءً عن رحيل هدى الناظر مديرة أعمال الهضبة وذلك بعد صدور موقف مؤسف وغير حضاري منها، حيث قامت بصفع أحد جمهور الهضبة على وجهه خلال حفله بلندن.





وبعد الواقعة المؤسفة، سادت حالة من الاستياء والغضب بين جمهور الهضبة نتيجة لما حدث، مطالبين بتغييرها نظرًا لكثرة مواقفها غير المفسرة خلال الفترة الأخيرة.



