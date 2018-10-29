العميد يلوح بالاستقالة في حال عدم اللعب على استاد المصري

أكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عقب مران أمس للجماهير التي حضرت من أجل مؤازرة فريقها، أنه لن يوافق على خوض أي مباراة خارج بورسعيد والتمسك بحق النادي المصري باللعب على أرضه.

وقال العميد إنه لن يشارك في هذه التمثيلية الهزلية –على حد تعبيره- في ضياع حق النادي، فإن صدر هذا القرار بخوض المباريات خارج استاد النادي المصري سوف يتقدم باستقالته.





وهدد حسام حسن أنه لو لم يتم إبلاغه غدا بأن الفريق البورسعيدي سوف يخوض مبارياته على استاد المصري، بداية من مباراة الإسماعيلي الأسبوع القادم، فإنه سوف يتقدم بالاستقاله فورا.