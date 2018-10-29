في عيد ميلاد سلوى محمد علي .. 10 معلومات عن "الخالة خيرية"





تحتفل الفنانة سلوى محمد علي، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الرابع والخمسين.



وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.



١- ولدت سلوى في التاسع والعشرين من أكتوبر ١٩٦٤.



٢- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أشهر نجوم دفعتها كل من الفنانتين ليلى علوي وإلهام شاهين.



٣- شاركت في بداياتها العديد من الأعمال المسرحية العالمية.



٤- جاءت انطلاقتها الفنية من خلال أداءها شخصية "زيزي" في المسلسل الكرتوني "بوجي وطمطم".



٥- اشتهرت بدور "الخالة خيرية" في برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم".



٦- تعشق سلوى الأداء الصوتي، لذلك تشارك في دوبلاج العديد من الأفلام الكرتونية الناجحة ومنها: "الأسد الملك"، و"البحث عن دوري".



٧- إلى جانب المسرح والدوبلاج، ظهرت سلوى في عدد من الأفلام الناجحة، منها: "جاء البيان التالي"، و"فتاة المصنع"، و"بلاش تبوسني".



٨- وفي التلفزيون، لعبت سلوى العديد من الأدوار الناجحة في مسلسلات مختلفة، منها "سيرة الحب"، و"بنت اسمها ذات"، و"الحارة".



٩- قدمت سلوى في الموسم الرمضاني الماضي ٣ أعمال "طايع"، و"بالحجم العائلي"، و"أرض النفاق".



١٠- تشارك سلوى في عضوية لجنة مشاهدة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة والمزمع إقامته فبراير من العام المقبل.



