في عيد ميلاد سلوى محمد علي .. 10 معلومات عن "الخالة خيرية"
الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:57 صشيماء عطية
تحتفل الفنانة سلوى محمد علي، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الرابع والخمسين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت سلوى في التاسع والعشرين من أكتوبر ١٩٦٤.
٢- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن أشهر نجوم دفعتها كل من الفنانتين ليلى علوي وإلهام شاهين.
٣- شاركت في بداياتها العديد من الأعمال المسرحية العالمية.
٤- جاءت انطلاقتها الفنية من خلال أداءها شخصية "زيزي" في المسلسل الكرتوني "بوجي وطمطم".
٥- اشتهرت بدور "الخالة خيرية" في برنامج الأطفال الشهير "عالم سمسم".
٦- تعشق سلوى الأداء الصوتي، لذلك تشارك في دوبلاج العديد من الأفلام الكرتونية الناجحة ومنها: "الأسد الملك"، و"البحث عن دوري".
٧- إلى جانب المسرح والدوبلاج، ظهرت سلوى في عدد من الأفلام الناجحة، منها: "جاء البيان التالي"، و"فتاة المصنع"، و"بلاش تبوسني".
٨- وفي التلفزيون، لعبت سلوى العديد من الأدوار الناجحة في مسلسلات مختلفة، منها "سيرة الحب"، و"بنت اسمها ذات"، و"الحارة".
٩- قدمت سلوى في الموسم الرمضاني الماضي ٣ أعمال "طايع"، و"بالحجم العائلي"، و"أرض النفاق".
١٠- تشارك سلوى في عضوية لجنة مشاهدة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة والمزمع إقامته فبراير من العام المقبل.
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