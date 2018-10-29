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بورتو وليون يدعمان ليستر سيتي بعد حادثة الطائرة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
بورتو وليون يدعمان ليستر سيتي بعد حادثة الطائرة
ليستر سيتي
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أحمد عصام
 

دعم ناديي بورتو البرتغالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، منافسه ليستر سيتي، بعد إعلان الأخير رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريلادادرابراها رئيس النادي الإنجليزي.

 

وكتبت الصفحة الرئيسية لنادي بورتو علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أفكارنا مع ليستر سيتي والمتضررين من الأحداث في ملعب الملك الطاقة".

 

بينما كتبت الصفحة الرسمية لنادي ليون الفرنسي : "نفكر إلى حد كبير في نادي ليستر وأنصاره وجميع المتضررين من هذا الحادث في ملعب كينج باور".

المزيد عن: ليون ليستر سيتي حادثة الطائرة بورتو التايلاندي فيتشاي
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