بورتو وليون يدعمان ليستر سيتي بعد حادثة الطائرة

دعم ناديي بورتو البرتغالي، وأولمبيك ليون الفرنسي، منافسه ليستر سيتي، بعد إعلان الأخير رسميا رحيل الرجل التايلاندي فيتشاي سريلادادرابراها رئيس النادي الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرئيسية لنادي بورتو علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أفكارنا مع ليستر سيتي والمتضررين من الأحداث في ملعب الملك الطاقة".

بينما كتبت الصفحة الرسمية لنادي ليون الفرنسي : "نفكر إلى حد كبير في نادي ليستر وأنصاره وجميع المتضررين من هذا الحادث في ملعب كينج باور".