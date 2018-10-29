ليفربول: فيتشاي خسارة كبيرة ليس لناديه بل لكرة القدم الإنجليزية ككل

نعى نادي ليفربول، وفاة فيتشاي سريفادانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الذي راح ضحية حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها بعد نهاية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي.

وأصدر مالكو نادي ليفربول لكرة القدم، جون هنري وتوم فيرنر ومايك جوردون بيانًا بعد الحادث المأساوي الذي وقع في استاد كينج باور بمدينة ليستر سيتي، مساء السبت.

وقال النادي في بيانه: "بحزن شديد نقدم اليوم تعازينا القلبية إلى مدينة ليستر سيتي بعد أن تأكدت وفاة مالكها فيتشاي بصورة مأساوية، تمتد أفكارنا وتعازينا إلى العائلات والأحباء من جميع الذين فقدوا في هذا الحادث المروع".

وتابع: "إن الصداقة التي نحظى بها من قبل فيتشاي عائلته وزملائه مرتفعة كما يمكنك أن تتخيل، مهنيًا وشخصيًا، إن الفوز بلقب الدوري الممتاز، وهو واحد من أهم قصص كرة القدم العالمية، هو بالطبع الإنجاز البارز، ولكن أبعد من ذلك ، قاد ناديه بطريقة نطمح جميعًا لها في هذا الموقع المميز".

وأضاف: "لقد حقق النجاح على أرض الملعب، فيتشاي خسارة كبيرة ليس فقط لناديه بل للدوري الممتاز ولكرة القدم الإنجليزية ككل، قلوب كل من ينتمي لنادي ليفربول هي مع أصدقائنا في ليستر وتايلاند".