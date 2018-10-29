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"برلماني" يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة اللجنة الأولمبية ونادي الزمالك

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:06 ص
برلماني يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة اللجنة الأولمبية ونادي الزمالك
الزمالك
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هاني عصام
 

كشف محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بالأزمة القائمة الخاصة باللجنة الأوليمبية وطلبها لرئيس نادي الزمالك للخضوع للتحقيقات قبل أن يخرج الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ببيان ينتقد فيه موقف اللجنة الأوليمبية.

 

وتابع في تصريحات لقناة "ال تي سي" ، "خطاب مزور وصل إلى البرلمان يتضمن إساءة اللجنة الأوليمبية للبرلمان وهو ما أثار غضب الدكتور علي عبد العال ودفعه للخروج بتصريحات في الأيام الماضية يهاجم فيها اللجنة الأوليمبية".

 

وأكمل "البعض يحاول إشعال الأزمة بين اللجنة الأوليمبية المصرية والبرلمان لكن حالة عدم الإستقرار الني نعيشها لن تفيد أحد".

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