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هشام حطب: نحترم البرلمان المصري وكل أعضائه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
هشام حطب: نحترم البرلمان المصري وكل أعضائه
هشام حطب
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هاني عصام
 

شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على تقديرهم واحترامهم للبرلمان المصري وكل أعضائه وعلى رأسهم الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان.

 

وأوضح حطب أنهم يقدرون ويحترمون كل أعضاء البرلمان ويعلمون جيدًا حدودهم ويعرفوا قيمة البرلمان المصري.

 

وتابع: "سنرسل خطاب إلى البرلمان خلال الساعات القادمة لتوضيح كل الأمور له والتفاصيل الخاصة بالأزمة التي وقعت في الفترة الماضية".

 

وأضاف "لا نستقوى بالخارج وهدفنا في النهاية هو مصلحة الرياضة المصرية والإرتقاء بها على كافة المستويات بما يخدم الصالح العام".

 

 

المزيد عن: هشام حطب رياضة اللجنة الاوليمبية الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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