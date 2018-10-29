مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم الاثنين 29-10-2018 في البطولة العربية – يلا شوت - yalla shoot
يحل فريق الرجاء البيضاوي ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد الإسماعيلية اليوم الأثنين 29-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في ذهاب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.
مقدمة عن المباراة:
أما فريق الرجاء الرياضي المغربي
المنتشي بتأهله لنهائي كأس الكونفيدرالية الأسبوع الماضي فيسعى لتحقيق نتيجة
إيجابية في ملعب الإسماعيلية من أجل تسهيل مهته في التأهل للدور القادم من البطولة
العربية، الرجاء البيضاوي فاز على السلام زغرتا اللبناني بهدفين لهدف في مباراة
الذهاب التي أُجريت بالأراضي اللبنانية، قبل أن يتعادل الفريقان في مباراة الإياب
بالمغرب.
موعد المباراة والقنوات الناقلة:
تنطلق مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.