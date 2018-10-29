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أحمد موسى لمالك ليستر سيتي بعد رحيله: كنت رجلا عظيما وأبا للكثيرين

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:41 ص
أحمد موسى لمالك ليستر سيتي بعد رحيله: كنت رجلا عظيما وأبا للكثيرين
مالك ليستر سيتي
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أحمد عصام
 

عبر اللاعب النبجيري أحمد موسي لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق، ولاعب نادي النصر السعودي الحالي، عن حزنه البالغ بعد رحيل الرجل التايلاندي مالك نادي ليستر سيتي.

 

وكتب موسى علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "شخص ما خاص، سوف لا تنسى ذكريات رائعة ستعيش إلى الأبد، والموت لا يمكن أن يأخذ رجل جيد بعيدا".

 

وتابع: "في قلوب الناس الذين ألهمهم، والإرث لا يزال ومستمر طوال الأجيال، لقد كان رجلا عظيما وأبًا للكثيرين".

 

 

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