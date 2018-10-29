المصري: ننتظر رد الاتحاد الإفريقي على الشكوى المقدمة ضد حكم لقاء فيتا كلوب

عبر محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن حزنه بعد وداع الفريق بطولة الكونفدرالية أمام فيتا كلوب، في نصف نهائي البطولة.

وقال الخولي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان عندنا طموح الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، لكن هذه هى كرة القدم".

وأكمل: "لدينا أمل في الشكوى المقدمة ضد حكم اللقاء بشأن تلقيه رشوة، ونحن بإنتظار رد الاتحاد الأفريقي بخصوصها".