مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين 3 دراجات نارية بالدقهلية



واستقبل مستشفى منية النصر محمد أحمد جمعه 18 عامًا ومقيم برمبال الجديدة، ومحمد إبراهيم القطب 16 عامًا ومقيم الرياض، جثث هامدة وتم وضعهم داخل ثلاجة المستشفى، والمصابين حسام أحمد أحمد على 18 عامًا ومقيم الرياض، إبراهيم أحمد حسن ظعبل 16 عامًا ومقيم برمبال الجديدة مصابين بكسور متعددة وإشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المركبات لحين العرض على النيابة العامة.







شهدت قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم بين 3 دراجات نارية.