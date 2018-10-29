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التعليم: بصدد إنشاء مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:02 ص
التعليم: بصدد إنشاء مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية
وزارة التربية والتعليم
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أمنية فوزي
 

قال أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنهم أغلقوا 12 مركزًا للدروس الخصوصية اليوم في شرق القاهرة، واتخذوا الإجراءات القانونية مع مراكز أخرى.

وأكد "صابر"، خلال مداخلة مع فضائية "dmc" مساء الأحد، أن هذه المراكز ستحصل على عقوبات، وأن المدرسة هي الأساس وليس الدروس الخصوصية.

وأشار إلى أنه سيتم عمل مراقبة جيدة جدًا بشكل يومي على المدارس في الفترة المقبلة، متابعًا: "نحن بصدد إنشاء مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ثم يعرض على الشعب".

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