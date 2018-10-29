فيتشاي سريفادانابرابا.. ليستر سيتي يكشف عن هوية ضحايا تحطم الطائرة

أعلن نادي ليستر سيتي رسميًا، عن وفاة مالك النادي فيتشاي سريفادانابرابا، الملياردير التايلندي، وأربعة أخرون في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها بعد نهاية مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي يكشف عن هوية ضحايا تحطم الطائرة

وقال نادي ليستر، في بيانه: "مع قلب محطم وبالغ الأسف نؤكد أن رئيسنا فيتشاي سريفادانابرابا، كان من بين الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله وأربعة أشخاص آخرين خارج ملعب الكينج باور، لم ينج أي من الأشخاص الخمسة على متن الطائرة".

وتابع: "جميع أفكار أفراد النادي مع عائلة فيشاي وعائلات كل من تواجدوا داخل الهليكوبتر، فقد العالم رجلاً عظيماً. رجل لطيف و كريم، ورجل عرفت حياته بالحب الذي كرسه لعائلته وأولئك الذين قادهم بنجاح".

وأضاف النادي في بيانه الرسمي: "مدينة ليستر كانت عائلة تحت قيادته، إنها عائلة ستحزن على وفاته وتحافظ على السعي وراء رؤية النادي وتشجيع الفريق الذي هو الآن ميراثه، لكل من يرغب في رسالة لعائلة فيشاي يمكنه زيارة النادي يم 30 أكتوبر في تمام الساعة 8 صباحًا بتوقيت بريطانيا".

وكانت شرطة ليستر سيتي قد كشفت أن المتوفين على متن الهليكوبتر، أول أمس السبت، هم مالك النادي والطيار وزوجته واثنين من ضمن طاقم الطيار.