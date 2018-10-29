'أكتوبر.. ملحمة شعب'.. حفل فني ضخم بأكاديمية الفنون (صور)













نظمت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم، احتفال ضخم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "أكتوبر.. ملحمة شعب"، وأحيتها فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع بمسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون "قاعة سيد درويش" بالهرم، وهو الحفل الذي قدمه الفنان خالد أنور والفنانة هند عبد الحليم.





وشهد الاحتفال حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس الأكاديمية، وبحضور أسر شهداء أكتوبر والحرب على الإرهاب إبراهيم الرفاعي، والسيد محمد وأحمد حسن، وأحمد شعبان، ورائد محمد غنيم، وأحمد خالد زهران، ووليد حسن، وعمرو عبد المجيد





الحفل يعيد مجموعة من أبناء الأكاديمية، وهم أعضاء فرقة الأصدقاء: منى عبد الغني، حنان، علاء عبد الخالق، ويتغنون بـ"الحدود" للموسيقار الراحل عمار الشريعى، ومن إبداعاته تشدو أيضا هدى عمار بـ"حبيبتى من ضفايرها".



