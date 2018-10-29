اليمن: الهلال الإماراتي يفك العزلة عن قرى المكلا

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، في فتح عدد من الطرق المتضررة والمغلقة في 7 قرى بمديرية أرياف المكلا اليمنية، بعد أن جرفتها السيول والإمطار جراء إعصار "لُبان"، الذي ضرب محافظة حضرموت مؤخراً، وعزل هذه القرى التي تسكنها قرابة 3 آلاف نسمة.





وقامت آليات الهيئة بفتح الطرق وإزالة مخلفات السيول والأمطار وتسوية الطرق الترابية بين القرى.





وقام وفد من الهيئة، برفقة مدير عام مديرية أرياف المكلا أحمد سليمان العكبري، بالاطلاع عن كثب على أعمال شق وفتح الطرقات المغلقة التي تكفل الهلال بإنجازها ومعاينة أضرار مناطق المديرية، وتوفير الآليات والأفراد بما يتناسب مع حجم المنطقة، في ظل وجود عشرات القرى المتناثرة بالمديرية، ووعورة طرقها الترابية التي تعزل سكانها عند هطول الأمطار وجريان الأودية.





وتقدم مدير عام مديرية أرياف المكلا بجزيل الشكر والعرفان إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على اهتمامها بالمديرية، وتكفلها بمشروع إعادة فتح الطرقات المغلقة التي جرفتها السيول وتسببت بعزلة أهالي هذه القرى بالمديرية التي انقطعت بالكامل عن الساحل، بعد أن تضررت الطرقات فيها وانقطعت الحركة، إلى جانب أضرار البنية التحتية للمديرية والأضرار الكبيرة التي حصلت في الأراضي الزراعية للمواطنين، والتي تعد مصدر دخلهم الأساسي، إضافة إلى نفوق الكثير من المواشي.





وأشاد بسرعة استجابة الهيئة للنداءات للتخفيف من معاناة الأهالي نتيجة للإعصار الذي حول المديرية إلى منطقة منكوبة.



